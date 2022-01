Il 2022 inizia con 4 nuovi nati all’ospedale di Cona

Si chiama Haroun Maritoun il primo nato del 2021 all’ospedale di Cona. Il piccolo pesa 3,190kg per 53cm ed è venuto alla luce alle 3,37.

Esattamente un’ora dopo (alle 4,37) è nato Wissam Er Rbra, 3,135kg per 50cm, mentre alle 5,12 è venuto alla luce Lorenzo Bianchi (3,700kg per 51cm), nella foto di sinistra in braccio alla mamma Vittoria Rimessi.

Infine, ultimo nato – in una mattinata particolarmente ricca di nuovi arrivati – è stata una bimba: Ginevra Barbera (3,145kg per 50cm). La nascita è avvenuta alle 6,03 e nella foto di destra si trova in braccio alla mamma Rosaly Sarantini Pettinato.

Ultimo nato del 2021, invece, Francesco Allegretta, venuto alla luce alle 17.07 del 31 dicembre.