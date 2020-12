Il 31 dicembre riapre la nuova passerella sul Ponte Vecchio: mercoledì 23 dicembre il collaudo finale

I Comuni di Cento e di Pieve di Cento annunciano che giovedì 31 dicembre 2020 sarà pronta la nuova passerella sul Ponte Vecchio e da quel giorno il traffico tornerà alla normalità, con doppio senso di marcia e senza semaforo.

Nei prossimi giorni si provvederà ad ultimare le operazioni di finitura della passerella e, in particolare, mercoledì 23 dicembre, per permettere il collaudo della struttura, sarà necessaria la chiusura al traffico veicolare e ciclopedonale dalle ore 7 fino alle ore 20: un ultimo ma necessario sforzo che sarà richiesto alla cittadinanza in previsione della tanto attesa e definitiva riapertura dell’infrastruttura .

“Dopo aver superato difficoltà tecniche di vario tipo, sta per concludersi un cantiere tanto importante per le nostre comunità, quanto complesso. La passerella, che sarà aperta il 31 dicembre, tornerà finalmente a completa disposizione dei cittadini grazie alla sua nuova struttura robusta, moderna e sicura” hanno dichiarato i due sindaci Fabrizio Toselli e Luca Borsari.