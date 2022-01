Il Boldini alla Sala Estense anche nel 2022: il 7 e 8 gennaio il film “Una questione di stile” del maestro Wong Kar-wai

Cinema Boldini in Sala Estense anche per il 2022. Le proiezioni di film d’essai targate Arci Ferrara proseguono anche con il nuovo anno nella sala in piazza del Municipio, in centro a Ferrara, messa a disposizione con il patrocinio del Comune di Ferrara mentre proseguono i lavori nello spazio storico di via Previati.

Venerdì 7 e sabato 8 gennaio si riparte con tre proiezioni all’interno della rassegna ‘Una questione di stile’, il cinema del maestro Wong Kar-wai in versione restaurata. Giovedì 13 gennaio 2022 sarà il giorno dedicato al ritorno dei film restaurati della Cineteca di Bologna.

Dopo le prime visioni, le anteprime e gli ospiti in Sala di novembre e dicembre 2021, la Sala Estense riparte con i restauri e, specialmente, con il ritorno di quelli firmati Cineteca di Bologna.

Il Cinema Estense ricomincia il 7 e 8 gennaio con tre proiezioni all’interno della rassegna ‘Una questione di stile’, il cinema del maestro Wong Kar-wai in versione restaurata 4K, in collaborazione con Tucker Film; la rassegna sarà tutta in lingua originale sottotitolata italiano e inizierà con “Hong Kong Express” venerdì 7 gennaio alle 21, per proseguire in doppia proiezione sabato 8 gennaio con “Angeli Perduti” alle 18 e “Happy Together” alle 21.

Giovedì 13 gennaio sarà il giorno dedicato all’atteso ritorno dei restauri della Cineteca di Bologna, in prima ed unica visione ferrarese sarà proiettato “Vampyr” di Carl Th. Dreyer sempre in lingua originale sottotitolata con l’aggiunta della colonna sonora originale di Wolfgang Zeller in nuova esecuzione realizzata dal Teatro Comunale di Bologna.

Per info: sito web www.cinemaboldini.it oppure contattare Arci Ferrara tramite [email protected]; 0532241419 interno 6.