“Il Castello Xmas Delivery”, servizio gratis per operatori sanitari di Ferrara

A Natale, il Centro Commerciale Il Castello propone il servizio “Il Castello Xmas Delivery”, il servizio di consegna doni di Natale realizzato grazie alla partnership con Mail Boxes Etc..

Il servizio di spedizione è offerto gratuitamente agli Operatori Sanitari dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria e dell’Azienda Usl di Ferrara.

Il progetto “Il Castello Xmas Delivery”, realizzato in collaborazione con il Centro Mail Boxes Etc. di Ferrara, staff di professionisti in logistica, imballaggio e spedizione in Italia e all’estero di qualsiasi tipologia di pacco, nasce con l’obiettivo di fornire, in queste festività particolari, un servizio di invio doni di Natale, per accorciare le distanze tra le persone care, con la comodità per gli utenti di acquistare i regali e poterli spedire subito, direttamente dalla postazione dedicata.

Il servizio di imballaggio e spedizione doni di Natale è offerto gratuitamente agli Operatori Sanitari dell’Azienda Ospedaliero-Sanitaria e dell’Azienda USL di Ferrara, occupati nei reparti e nei servizi “COVID” degli Ospedali e del territorio della Provincia di Ferrara e impegnati ad affrontare le difficoltà dall’emergenza sanitaria in corso. Come tutte le persone anche Medici, Infermieri e Operatori Sanitari saranno privati della vicinanza affettiva dei propri cari, oltre ad essere impegnati in prima linea sul lavoro. Il Centro Commerciale il Castello, a nome di tutte le Attività Commerciali presenti in Galleria e degli addetti che ci lavorano, ha voluto offrire, attraverso il servizio, il proprio ringraziamento per l’importante lavoro svolto e per il grande sforzo che tutti stanno compiendo in questo momento.

Fino al 24 Dicembre, presso la postazione allestita nella Piazza di fronte alle casse dell’Ipermercato, i professionisti di Mail Boxes Etc. di Ferrara si occuperanno di tutte le pratiche per la preparazione e l’invio dei doni, compreso l’imballaggio professionale. I clienti potranno spedire le proprie strenne e i propri pensieri di Natale per qualsiasi destinazione, in provincia, in Italia o all’estero per raggiungere, anche solo con un pensiero, le persone che, a causa di questa emergenza, non potranno incontrare.

Questo Natale, di sicuro, sarà diverso dal solito; non sarà possibile abbracciarsi, condividere il pranzo o la cena o trascorrere semplicemente un po’ di tempo insieme ai nostri cari. Probabilmente anche il classico momento dello scambio di regali di persona non ci sarà, ma non per questo i doni non dovranno essere fatti. Anzi, proprio a causa di questa distanza, il dono avrà la funzione, ancora più importante, di mantenere vive le relazioni. Se il regalo poteva essere concepito come una convenzione sociale, quest’anno più che mai, i regali rappresentano un rapporto, un’emozione, un pensiero e, anche se verrà meno la reciprocità di parole e di gesti nel momento dello scambio, la felicità sarà nell’immaginare la contentezza del destinatario.

I clienti che desiderano avere informazioni inerenti al servizio di imballaggio e spedizione e ai relativi costi, possono contattare il Centro MBE di Ferrara ai seguenti recapiti: T. 0532/204742 – email [email protected]