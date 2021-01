Il Consorzio Aglio di Voghiera entra in Confcooperative Ferrara

Il Consorzio Produttori Aglio di Voghiera, si è costituito nel 2000, ed ha come scopo la tutela e la promozione di questo prodotto agricolo tradizionale che ha ottenuto, nel 2010, la designazione europea DOP (Denominazione di Origine Protetta). La qualità e la filiera produttiva dell’Aglio di Voghiera DOP sono garantiti dal Consorzio che adotta un severo codice disciplinare di produzione. Il ruolo del Consorzio, riconosciuto dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, è fondamentale per preservare l’intreccio unico e irripetibile di saperi, competenze e saper fare. Da quale settimana questa società cooperativa si è associata a Confcooperative Ferrara.

“Siamo molto contenti di accogliere il Consorzio in Confcooperative. Una realtà dinamica che promuove inoltre didattica, attività enogastronomiche, agricole, turistiche e culturali…” dice il Direttore di Confcooperative Ferrara, Ruggero Villani – “il Consorzio raggruppa oltre 30 aziende produttrici e confezionatrici dell’Aglio di Voghiera DOP e la nostra Associazione saprà rappresentare al meglio questa importante realtà del territorio ferrarese oltre i confini provinciali” aggiunge Villani.

Sono più di 100 ettari ogni anno quelli destinati alla coltivazione dell’Aglio di Voghiera DOP nella Provincia di Ferrara. Le particolari qualità del terreno fertile e argilloso, e il clima tipico della zona rendono l’Aglio di Voghiera DOP un prodotto unico.

Un territorio che comprende il Comune di Voghiera e parte dei comuni di Masi Torello, Portomaggiore, Argenta e Ferrara in cui vengono prodotti in media 100 quintali di aglio secco per ettaro coltivato.