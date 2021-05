Il coprifuoco passa dalle ore 22 alle ore 23

Da oggi nelle regioni in zona gialla (il ferrarese e tutta l’Emilia-Romagna) il coprifuoco è ufficialmente spostato dalle 22 alle 23, in seguito alla firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto legge sulle riaperture.

Il decreto prevede inoltre che dal 7 giugno in zona gialla il coprifuoco venga ulteriormente spostato alle 24 e infine completamente abolito dal 21 giugno.

Questi limiti orari non si applicano nelle regioni in zona bianca (al momento nessuna), dove non è previsto nessun tipo di coprifuoco.