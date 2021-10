Il Delta del Po celebra l’autunno a ritmo slow con un ricco calendario di venti alla scoperta del territorio

L’autunno è slow nel Delta del Po. Fino al 19 dicembre nei suggestivi scenari offerti da quella che è una delle zone umide più importanti al mondo tanto da meritarsi il riconoscimento di Riserva Internazionale di Biosfera – MAB UNESCO, sarà possibile vivere decine di escursioni immersi nella natura. E’ in autunno, infatti, che il Parco del Delta del Po si tinge di colori incantati e la vegetazione diventa splendente.

Cosa c’è, quindi, di meglio che un weekend nella natura per godere di tutte le sue meraviglie? Escursioni in barca, passeggiate, gite in bicicletta, visite guidate per osservare gli uccelli e tante iniziative speciali per vivere la magia dei paesaggi autunnali alla scoperta del territorio e delle sue bellezze ambientali e culturali.

Percorsi ciclabili ideali per tutti, perfetti per una due giorni ma anche per escursioni e gite giornaliere; camminate nel silenzio della natura alla scoperta delle valli e dei percorsi storici; gite a bordo di piccole e grandi imbarcazioni, per mare o per valli, per godere della magia di una terra d’acqua e dei suoi paesaggi sognanti; o ancora con un binocolo al collo osservando un vero e proprio paradiso dove zone umide, rami fluviali, boschi secolari, pinete e dune sabbiose accolgono e proteggono moltissime specie di uccelli, alcuni dei quali costituiscono una vera rarità! Oltre 370 le specie di volatili avvistabili, tra cui spicca la ricchissima colonia di fenicotteri rosa.

Da Argenta a Goro, da Mesola a Comacchio, da Ravenna a Cervia, saranno davvero tante le proposte per vivere a ritmo slow l’incontaminata natura dei luoghi.

Ancora per tutto il mese di ottobre, ad esempio, potrete avventurarvi in tour guidati in canoa sul torrente Bevano, in uno scenario naturalistico tra i più affascinanti del Parco del Delta del Po o attraversare a bordo di una piccola imbarcazione il delicato ecosistema degli impenetrabili canneti della Foce del Po di Volano; potrete vivere a piedi il fascino della Foresta Allagata di Punte Alberete o perdervi tra i colori autunnali della Pineta di San Vitale.

Ed alle bellezze di carattere naturalistico potrete unire le meraviglie della cultura che contraddistingue questi territori, scoprendo attraverso visite guidate i capolavori della Delizia del Verginese, dell’Abbazia di Pomposa o delle Chiese di Ravenna, solo per citare alcuni esempi. E nella capitale del mosaico, potrete anche cimentarvi in prima persona in un moderno laboratorio, alla scoperta dell’arte musiva.

Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito internet www.deltadelpo.eu/it/offerte oppure è possibile chiedere informazioni contattando telefonicamente l’ente promotore “DELTA 2000” al numero 0533 57693/4.