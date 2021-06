‘Il futuro della nostra salute’: diretta domani alle 17 sulla pagina Facebook dell’Istituto Gramsci di Ferrara

Domani alle ore 17, in diretta sulla pagina FB dell’Istituto Gramsci Ferrara (il link per seguire la diretta: https://www.facebook.com/gramsciferrara/live/)si terrà la presentazione del libro di Silvio Garattini.

‘Il futuro della nostra salute’. Dialogheranno con l’Autore: Cristiano Zagatti, Bruna Barberis, Massimo Zanirato, Chiara Benvenuti e Mauro Manfredini. Coordina l’incontro Roberto Cassoli. «Anche se il Servizio Sanitario Nazionale è stato fondamentale per la lotta alla pandemia – guai se non ci fosse stato – la tragedia del Covid-19 ha rappresentato una scossa che ha evidenziato molte carenze e ha suggerito a tutti la necessità di un futuro diverso. Per queste ragioni il SSN ha bisogno di una revisione che forma l’argomento di questo libro. Una revisione che rappresenta un sogno, il sogno di tutti i cittadini: ma bisogna sognare per ottenere grandi risultati».

Silvio Garattini, scienziato e farmacologo di fama, presenta un ampio spettro di proposte concrete per cambiare il nostro SSN e spiega al grande pubblico come dovremmo immaginare il futuro della nostra salute.