“Il futuro dell’Europa”: brevi video per un dibattito pubblico il 29 gennaio alle 17 sul canale YouTube di Unife

Iniziativa del progetto “Verso la Conferenza sul futuro dell’Europa. Un nuovo slancio per la democrazia europea”, realizzato dalla Rete dei CDE italiani con il contributo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Il Centro di Documentazione e Studi sull’Unione europea dell’Università di Ferrara il 29 gennaio alle ore 17,30, presenta in diretta su Unife Channel su YouTube, 5 video sulle principali sfide che attendono l’Europa, dal ‘Green Deal Europeo’ al nuovo ‘Patto su migrazione e asilo’, realizzati in collaborazione con il Dip. di Giurisprudenza di Unife.

Presentazione dei video e dibattito con la partecipazione di: Carlo Corazza – Capo dell’Ufficio in Italia del Parlamento europeo

Video 1. Jacopo Alberti, Cristiana Fioravanti, Elisa Cimador e Samuele Barbieri: “La Conferenza sul futuro dell’Europa”

Video 2. Paolo Borghi: “Il futuro dell’Europa? Solo se ‘green’”

Video 3. Marco Greggi: “Fisco, finanza ed Unione europea”

Video 4. Silvia Borelli, Alessandro Tedde, Riccardo Tonelli: “I diritti dei lavoratori nell’Unione europea”

Video 5. Serena Forlati e Alessandra Annoni: “Unione europea, Stati membri e crisi migratoria”

Facebook CDE Unife: https://it-it.facebook.com/cdeferrara/

Twitter CDE Unife: https://twitter.com/cdeunife

La biblioteca è aperta al pubblico dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13,30 (nuovi prestiti: su appuntamento; restituzioni: senza appuntamento). Per conoscere le modalità di accesso alla biblioteca: http://sba.unife.it/it/biblioteche