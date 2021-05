Pochi minuti dopo le 14.00, il Giro d’Italia ha attraversato la città di Ferrara.

Grande entusiasmo da parte del pubblico che ha assistito al veloce passaggio dei ciclisti.

I partecipanti sono arrivati da via Ravenna per poi attraversare parte delle vie centrali e arrivare in Veneto da Pontelagoscuro.

La tappa finale della gara odierna è Verona.