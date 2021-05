Il Giro d’Italia in arrivo a Ferrara

Venerdì 21 Maggio, transiterà a Ferrara la 13° tappa del 104° Giro d’Italia, Ravenna – Verona.

La carovana dei ciclisti, provenienti da Argenta, percorrerà le vie Ravenna, Wagner, Fabbri, Goretti (controsenso), Bologna, Darsena, il viale IV Novembre, il viale Po e la via Padova, per poi uscire dal territorio comunale in località Pontelagoscuro.

L’arrivo del Giro nel centro abitato, è previsto per le ore 14.00 circa.

Per consentire il transito in sicurezza dei partecipanti, nel tratto urbano compreso tra la via G. Fabbri ed il viale Po, sin dalle ore 7.00 del mattino, sarà in vigore il divieto di fermata (con rimozione) su entrambi i lati delle carreggiate e per lo stesso motivo verranno temporaneamente rimossi anche i cassonetti per la raccolta dei rifiuti presenti sulla sede stradale.

Il provvedimento che vieta la circolazione dei veicoli sul percorso, sarà invece attivato a partire dalle ore 12.00 circa; inizialmente non verrà consentita la circolazione nel senso contrario a quello di provenienza dei ciclisti, consentendo la circolazione nel solo senso di gara e negli attraversamenti. Successivamente il divieto sarà esteso su tutto il percorso in tutte le direzioni.