Il Gruppo dei 10 ha rinviato alla rassegna primaverile di ‘Tutte le Direzioni’ lo spettacolo con Giorgio Conte allo Spirito

Nonostante gli auspici, in ottemperanza al Dpcm attualmente in vigore, è stato rinviato alla rassegna primaverile di Tutte le Direzioni lo spettacolo con Giorgio Conte in concerto per “Sconfinando”. L’iniziativa era prevista per domenica 20 dicembre per la rassegna de Il Gruppo dei 10 allo Spirito di Vigarano Mainarda (Ferrara).

Lo spettacolo con Conte, voce e chitarra, doveva essere accompagnato da Alessandro Nidi al pianoforte, Alberto Parone alla batteria e basso vocale, e Bati Bertolio alla fisarmonica e al vibrandoneon per un viaggio musicale, con aneddoti e racconti, sempre all’insegna della grande musica.

Sempre il 20 dicembre, dopo pranzo, il matinée doveva continuare con Remembering “Jazz on the sea” con Mario Rusca trio (Rusca al pianoforte, Riccardo Fioravanti al contrabbasso ed Ellade Bandini alla batteria), con ospite speciale Gaspare Pasini al sax contralto.

L’intento era quello di ricongiungere la stessa squadra che, nel 2002, era stata protagonista della riuscitissima manifestazione musicale “via mare”. Otto barche a vela, direzione Istria, con Jazz on the sea si fermavano nelle località più prestigiose della costa, dando vita a concerti itineranti, grazie alla musica dei gruppi di Mario Rusca e di Giorgio Conte.

Tutte le informazioni degli eventi in programma si potranno trovare anche sulla pagina Facebook de Il Gruppo dei 10 e sul sito www.ilgruppodeidieci.com.