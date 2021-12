Il Gruppo dei 10 presenta Santo Stefano in musica allo Spirito: ‘Christmas reunion’

Domenica 26 dicembre si chiude l’anno con una matinée speciale allo Spirito con Joyce Elaine Yuille alla voce, Stefano Calzolari al pianoforte, Ares Tavolazzi al contrabbasso ed Ellade Bandini alla batteria.

Era stata annunciata come una ‘Christmas reunion’, con Alan Farrington alla voce e Roberto Soggetti al pianoforte. Il ‘ritrovo’ natalizio rimane intatto per Ares Tavolazzi al contrabbasso ed Ellade Bandini alla batteria, di nuovo insieme per chiudere la stagione autunnale allo Spirito. Completeranno la formazione Joyce Elaine Yuille Yuille alla voce e Stefano Calzolari al pianoforte. Domenica 26 dicembre si chiude l’anno con una matinée speciale allo Spirito di Vigarano Mainarda (Ferrara), per stare insieme il giorno dopo Natale con quattro grandi musicisti e per dare vita a una “Xmas Reunion. We’re back in town”. Sarà comunque un ritorno anche per la black singer e per il pianista modenese, già presenti più volte e con immutato successo alle numerose serate organizzate dal Gruppo dei 10. Sarà l’occasione per ascoltare una musica assolutamente coinvolgente, eseguita da grandi interpreti ed è anche un momento per augurare un 2022 decisamente migliore dei due anni appena trascorsi.

Inizio alle ore 12 con aperitivo e pranzo, e a seguire il concerto. Per informazioni e Spirit o- Vigarano (Ferrara)

0532 436122 e 3394365837.

