Il Gruppo dei 10, “Tutte le direzioni in Falltime 2020”: spettacoli sospesi

Non aveva fatto in tempo a partire che il calendario di Tutte le Direzioni in Falltime 2020, rassegna musicale ideata e organizzata da Il Gruppo dei 10 allo Spirito di Vigarano Mainarda (Ferrara), ha dovuto sospendere le proprie attività, in ottemperanza al Dpcm attualmente in vigore. Non tutto è sospeso, però. L’importante, come sempre, è prenderla con “Spirito”, nella speranza di poter recuperare gli spettacoli nella rassegna primaverile.

La novità.

Il 20 dicembre lo spettacolo si fa doppio (salvo nuove disposizioni). Giorgio Conte in concerto con “Sconfinando” verrà proposto domenica 20 dicembre, e non il 19 dicembre come anticipato. Prima di pranzo, Conte, voce e chitarra, sarà accompagnato da Alessandro Nidi al pianoforte, Alberto Parone alla batteria e basso vocale, e Bati Bertolio alla fisarmonica e al vibrandoneon per un viaggio musicale, condito di qualche aneddoto e racconto, all’insegna della grande musica. Sempre il 20 dicembre, dopo pranzo, il matinée continua con Remembering “Jazz on the sea” con Mario Rusca trio (Rusca al pianoforte, Riccardo Fioravanti al contrabbasso ed Ellade Bandini alla batteria), con ospite speciale Gaspare Pasini al sax contralto. L’intento è ricongiungere la stessa squadra che, nel 2002, fu protagonista della riuscitissima manifestazione musicale “via mare”. Otto barche a vela, direzione Istria, con Jazz on the sea si fermavano nelle località più prestigiose della costa, dando vita a concerti itineranti, grazie alla musica dei gruppi di Mario Rusca e di Giorgio Conte.

Spettacoli rinviati.

Rinviato è il concerto di sabato sera, 14 novembre, con il ritmo travolgente di Ellade Bandini alla batteria, con Joe La Viola al sax tenore e Nick Mazzucconi al basso elettrico, per “Jen Jen Trio”. Così come è sospeso anche il pomeriggio di domenica 22 novembre, con Peccato Vinile, il format pomeridiano dedicato ai 33 e 45 giri che avrebbe avuto per ospite Mario Resca, presidente della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, e i dischi da lui scelti per l’occasione. Viene meno anche il doppio appuntamento con i Blue Napoli, giovedì 3 dicembre con “Blue Napoli Come Back!” e sabato 5 dicembre, con “Blue Napoli Great Music Evening”. Tutte le informazioni degli eventi in programma si potranno trovare anche sulla pagina Facebook de Il Gruppo dei 10.