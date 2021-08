IL KLEB ESCE A TESTA ALTA DAL TEST CON TREVISO

Sconfitta, 82-63, ma buone indicazioni per coach Leka

Dopo Pesaro, altro buon test contro una compagine della massima serie, Treviso, per la Top Secret, salita a Borgoricco priva dell’acciaccato Fabi (schiena dolente), con Panni solamente un quarto in campo, mentre Filoni è rimasto in panca nel secondo tempo, ma nonostante questo le cose buone non sono mancate.

I primi 20’ vedono la Top Secret sempre attaccata ai trevigiani. Buona distribuzione dei punti per i giocatori biancazzurri, che partono bene e quando la Nutribullet allunga grazie a Casarin e Dimsa (19-11 all’8’), Fantoni e compagni non demordono, lasciano nel secondo quarto solo 6 punti ai padroni di casa, mentre dall’altra parte Petrovic e Pacher, ben supportati da Filoni, rispondono colpo su colpo: dal 28-22 del 16’, in 4’ la Top Secret completa il controbreak di 0-11 (bene Petrovic, Fantoni e Pacher) che significa 28-33 al 20’. Bene così.

Nel secondo tempo coach Leka dà ampio spazio ai giovani Bonanni e Manfrini, che si comportano davvero bene, allo stesso tempo Panni e Filoni restano a riposo. Sokolowski e Dimsa da una parte, Petrovic e Pacher dall’altra, i biancazzurri provano a restare sempre in gara, riuscendoci. Chiuso 58-50 il terzo parziale, gli applausi negli ultimi 10’ sono soprattutto per i giovani Bonanni e Manfrini, i padroni di casa allungano solamente nella seconda metà degli ultimi 10’, per la Top Secret le buone indicazioni non sono mancate.

Nutribullet Treviso-Top Secret Ferrara 82-63 (22-14, 28-33, 58-50).

Top Secret: Mayfield 11, Pacher 12, Bonanni, Fantoni 6, Petrovic 15, Vildera 6, Zampini 8, Panni 1, Pianegonda ne, Filoni 4, Manfrini. All.Leka.

Foto Kleb Basket Ferrara