Il mercante di legnate inaugura ‘Junior! 2022’ al Teatro “de Micheli” di Copparo

Domenica 16 gennaio (ore 16, ingresso gratuito) Paolo Rech e Nelson Salton inaugurano la sezione trasversale ‘Junior!’ al ‘De Micheli’ di Copparo con lo spettacolo ‘Il mercante di legnate’, che sostituisce ‘Il Circo Tre Dita’, nel quale lo stesso Rech avrebbe dovuto affiancare Alberto De Bastiani.

Arlecchino, povero in canna, coltiva l’ambizione di sposare la figlia del Re, il quale, naturalmente, la vuole dare in moglie ad un uomo bello ed intelligente, purché sia anche ricco. Arlecchino si mette così in affari, vendendo quello che ha sempre ricevuto: “sonore” legnate.

Infoline: 389 1551656 – www.burattini.info