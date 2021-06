‘Il nonno, il nipote e il coronavirus’, presentazione libro all’Ariostea, anche sul canale YouTube

Racconta un’esperienza di vita familiare scaturita dal lockdown il libro di Bracciano Lodi e Andrea Tugnoli, dal titolo ‘Il nonno, il nipote e il coronavirus’, che sarà presentato domani, martedì 15 giugno alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea e in diretta sul canale TouTube dedicato. Nel corso dell’incontro, a cura del Consorzio Eventi editoriali, ne parlerà con gli autori Federico Felloni.

Questa è la storia di due famiglie, una di Bondeno e l’altra di Sasso Marconi, legata da forte parentela e che porterà il nonno e il nipote a trascorrere insieme il lockdown del 2020. I due protagonisti vivranno un’esperienza straordinaria con un finale a sorpresa che lascerà stupiti e commossi.

