Il premier Conte ha firmato il DPCM: locali chiusi alle 18.00, ma aperti di domenica

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il DPCM che entra in vigore lunedì 26 ottobre e resterà valido fino al 24 novembre.

Tra le novità, i locali pubblici dovranno chiudere alle 18.00 ma potranno rimanere aperti la domenica.

L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza.

È fortemente raccomandato a tutte le persone – si legge – di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute o per situazioni di necessità.

Resta consentito lo spostamento tra Comuni e tra Regioni.

Sospese le attività di piscine e palestre, ma sarà consentita l’attività motoria all’aperto.

Sospesi anche cinema e teatri, mentre le attività commerciali al dettaglio rimarranno aperte, ma non sarà consentito rimanere all’interno dei locali oltre il tempo necessario all’acquisto del beni.