Il presidente Franco dalle Vacche nominato socio onorario di Anbi nazionale: “Un riconoscimento per l’intero mondo della Bonifica Ferrarese”

Il mondo della bonifica ha riconosciuto l’importanza dell’esperienza maturata dal presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara Franco Dalle Vacche, premiando i tanti anni al servizio del territorio e i risultati raggiunti, con la nomina di socio onorario di Anbi nazionale, riconoscendo in lui un uomo capace di dare certo valore aggiunto a tutto il movimento nazionale. Anbi, infatti, rappresenta e coordina l’attivita’ dei Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario operanti nel nostro Paese, realtà sulle quali è fondata la tutela ambientale, idrogeologica e irrigua dell’Italia intera.

Nell’ultima seduta, il comitato esecutivo nazionale ha dunque ravvisato nell’attuale presidente del Consorzio il rilevante contributo alla conoscenza dell’attività e dell’istituto consortile sotto gli aspetti scientifico, culturale ed operativo, da lui svolto nell’ intero mondo della bonifica ferrarese e quanto fatto in particolare nell’ultimo decennio.

Anbi ha voluto riconoscere la dedizione de Presidente Dalle Vacche, i risultati raggiunti anche grazie all’affiatamento creatosi all’interno dell’ente e la puntuale gestione di una macchina complessa che però non ha mai avuto battute d’arresto e anzi, ha saputo stare costantemente al fianco di enti e amministrazioni per quanto riguarda opere pubbliche ed emergenze. “All’unanimità è stato riconosciuto l’impegno e la devozione che ha quotidianamente dedicato a questo lavoro – ha spiegato Francesco Vincenzi, presidente Anbi nazionale – il valore aggiunto che ha portato come presidente, la correttezza dell’operato e l’esempio che tutti i giorni ha dimostrato a colleghi e collaboratori”.

“Un riconoscimento che arriva al termine di un mandato storico – dice Mauro Monti, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara – Franco Dalle Vacche infatti, era presidente di uno dei tre consorzi che unificandosi hanno generato l’attuale assetto, ne ha gestito l’accorpamento e ha avuto un ruolo fondamentale nella buona riuscita dell’operazione. Il suo intenso e determinante lavoro è stato decisivo per la crescita del nuovo Consorzio dando anche vita ad un non scontato equilibrio tra le varie associazioni ; le agricole certamente, ma valorizzando presenza e contributo anche della componente extragricola tutta.

Ormai al rinnovo delle cariche amministrative del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Anbi non ha dunque voluto perdere questo patrimonio, la nomina a socio onorario di Franco Dalle Vacche consente di mantenere ancora a disposizione la sua esperienza e la sua brillante visione a beneficio dell’ente e di tutto il mondo consortile. Un riconoscimento che nel contempo, premia anche il nostro territorio e l’esperienza del ‘modello estense’ a livello nazionale.

“Sono entrato in Bonifica come consigliere a 32 anni e concludo il mio compito di amministratore alle soglie dei 65. Posso ben dire che sia una vita dedicata a questa “comunita’” nel senso più ampio – dice Franco Dalle Vacche, Presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara – Ho sempre creduto che la passione per il proprio lavoro e la consapevolezza per la responsabilità del servizio che ci è affidato siano elementi fondamentali per ottenere risultati. Sabato 12 e Domenica 13 dicembre i consorziati ferraresi potranno eleggere nuovi consiglieri ed anche confermarne altri, che mi hanno accompagnato nell’ultimo mio mandato, come sempre il cambiamento nella continuità è uno dei valori fondanti nella storia della bonifica ferrarese. E’ certamente un momento difficile per le tante situazioni economiche e sanitarie ma invito tutti a partecipare con il proprio voto nei vari seggi che sono stati allestiti da parte dell’Ente”.