Il Professor Alberto Papi di Unife nominato esperto mondiale in Malattie dell’Apparato Respiratorio

Il Professor Alberto Papi, Ordinario del Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna di Unife e Direttore della Clinica Pneumologica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, è stato nominato “World Expert in Respiratory Tract Diseases” su Expertscape, una delle più importante piattaforme di ranking delle discipline medico-scientifiche.

“Sono onorato di aver contribuito a portare la Pneumologia dell’Università di Ferrara a essere riconosciuta fra le più importanti istituzioni pneumologiche internazionali. In particolare in questo periodo, in cui l’Apparato Respiratorio è al centro delle patologie COVID. Ringrazio tutti i collaboratori e le persone che lavorano con me”, dichiara il Professor Alberto Papi.

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Ferrara, specializzato in Malattie dell’Apparato Respiratorio presso l’Università di Parma, il Professor Papi si è formato anche all’Università del Nebraska (USA) e alla University of Southampton (UK). È Honorary Lecturer della University of Southampton (UK) e Fellow of the European Respiratory Society (FERS).

Ha svolto numerose ricerche sulle patologie infiammatorie croniche e fumo-correlate delle vie aeree e sulla modulazione farmacologica dell’infiammazione nelle vie aeree. Ha condotto studi sulle infezioni virali come causa di riacutizzazioni di asma e Broncopneumatia cronica ostruttiva (BPCO). È coordinatore di studi internazionali su strategie terapeutiche innovative nell’asma e terapie immunologiche nell’asma grave e nella BPCO severa. È autore di oltre 450 pubblicazioni indicizzate.

Attualmente è Professore Ordinario di Malattie dell’Apparato Respiratorio, Direttore della Scuola di Specializzazione delle Malattie dell’Apparato Respiratorio all’Università di Ferrara, e Direttore della Clinica Pneumologica, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.

È anche Direttore della Pneumologia COVID dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e Direttore Centro di Ricerca Interdipartimentale per lo Studio delle Malattie Infiammatorie Croniche delle Vie aeree e fumo correlate.

È membro del Science Committee delle lineeguida GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease – COPD), NHLBI, Bethesda, MD USA. Chair della Task Force della European Respiratory Society per il Mild asthma, Chair del protocollo internazionale Novelty (Coorte Longitudinale di oltre 11000 pazienti con Patologie Respiratorie Ostruttive). Coordinatore di Progetti AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) su pazienti fragili con patologie respiratorie Ostruttive e Comorbidità Cardiovascolari e Componente della Task Force della ATS (American Thoracic Society) “Research needs in mild asthma”.