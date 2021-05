Il pronto soccorso pediatrico a Cona cambia temporaneamente sede

Dalle ore 8.30 di venerdì 14 maggio il Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale di Cona sarà trasferito temporaneamente dal primo piano (3D1) al Pronto Soccorso Generale presso gli stessi locali che sono stati precedentemente sede di questa attività.

Il percorso di accesso al Pronto Soccorso Pediatrico non cambierà rispetto alla situazione attuale, ovvero l’ingresso per tutti i pazienti rimane il Pronto Soccorso Generale al piano terra dove sarà apposta opportuna segnaletica all’ingresso che indirizzerà i pazienti pediatrici nei locali dedicati in cui saranno accolti dal Triage Pediatrico e poi negli ambulatori e attese differenziate per l’utenza COVID e COVID free.

Le opere di adeguamento previste nel Pronto Soccorso Pediatrico inizieranno il 17 maggio e termineranno a settembre 2021, periodo in cui il PS Pediatrico tornerà nella sua sede originaria al primo piano del blocco 3D1. L’intervento porterà ad un potenziamento ed ottimizzazione degli spazi di attesa e di triage allo scopo di consolidare i percorsi separati per pazienti COVID e COVID free anche nel PS Pediatrico.

Rimarranno invariate le limitazioni di accesso per i visitatori attualmente in vigore, così come da disposizioni nazionali in materia di emergenza sanitaria.