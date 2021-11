Il SerD di via Kennedy si traferisce alla Casa della Salute di Cittadella San Rocco

È in dirittura d’arrivo anche il trasloco del SerD da via Kennedy alla Cittadella San Rocco. Il Servizio Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Ferrara cresce all’interno dell’anello di corso Giovecca, che da settembre ospita anche l’ex sede di via Mortara. Ora tocca al trasferimento della sede di via Kennedy al fine di accentrare i servizi all’interno della Casa della Salute di Ferrara.

Il servizio, per permettere lo svolgimento di tutte le complesse operazioni di trasferimento, rimarrà chiuso al pubblico da domani, martedì 23 a lunedì 29 novembre. La riapertura del servizio – che sarà operativo nei padiglioni 11 e 12 al primo piano dell’anello di San Rocco – è prevista per martedì 30 novembre alle ore 8.

Il personale del SerD ha provveduto con largo anticipo ad informare l’utenza e i familiari rispetto al trasferimento e, inoltre, favorirà l’accesso presso i nuovi locali della Casa della Salute fornendo indicazioni e supporto in ogni frangente.“Il raggruppamento dei servizi presso la Casa della Salute è una manovra assolutamente funzionale – constata la direttrice Luisa Garofani – sia per gli utenti che hanno un problema di dipendenza da una o più sostanze psicoattive legali e illegali (droga, alcol, fumo) o da comportamenti additivi (gioco d’azzardo), sia per gli stessi operatori che hanno a disposizione spazi più moderni, accessibili e confortevoli all’interno della Cittadella San Rocco, sempre più struttura di riferimento per rispondere ai bisogni sanitari della popolazione ferrarese”.