Il sostegno di Ferrara ad ANT

Si avvicina il Natale e la Fondazione ANT resta un punto di riferimento per tanti sostenitori che, anche in un anno difficile come il 2020, non hanno rinunciato a mostrare la propria generosità.

Le delegazione ferrarese, diretta da Franca Arca, ha presentato un Catalogo di Natale 2020 per contribuire alla raccolta fondi a sostegno dei progetti di ANT, che va a compensare l’iniziativa dell’Asta di Solidarietà, quest’anno resa impossibile a seguito della pandemia.

“Con immenso piacere constatiamo la solidarietà, la generosità ed il sostegno a Fondazione ANT anche in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo”, ha dichiarato la delegata ANT Ferrara che ci tiene a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile dare continuità alle iniziative.

ANT è l’acronimo di Assistenza Nazionale Tumori ed è un realtà non profit, che si dedica all’assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici.

A Ferrara è presente dal 1987, ma l’origine a livello nazionale risale al 1978.

In questi giorni, gli articoli donati sono disponibili al Temporary Charity Point ANT di via Cortevecchia 12 fino all’8 dicembre, mentre dal giorno seguente saranno operative le sedi del Charity Point ANT di corso Porta Po 82/B e presso la Delegazione di Ferrara di ANT in via Cittadella 37.