Il teatro alla biblioteca “Bassani” con lo spettacolo gratuito “Bestiario Materano” giovedì 9 dicembre alle 17

Hanno per protagonisti gli animali più vari le storie narrate dallo spettacolo “Bestiario Materano” che giovedì 9 dicembre alle 17 andrà in scena nell’auditorium della biblioteca comunale Bassani di Barco (via Grosoli 42, Ferrara). L’appuntamento, proposto dal Teatro Julio Cortazar di Pontelagoscuro e dal Centro Iac di Matera, nell’ambito della rassegna “Magnifiche Utopie”, è dedicato in particolare ai bambini dai 6 anni, ma adatto anche per spettatori adulti. Lo spettacolo è a ingresso libero.

Per informazioni tel.0532 [email protected]

Si tratta di un percorso legato al dialetto e alla sua valorizzazione, cominciando con il recupero della favole che i nonni raccontavano ai nipoti, alternando l’italiano al dialetto, la lingua della scuola a quella del sentimento, provando a restituirgli quella dimensione “poetica” andata perduta.Come suggerisce il titolo lo spettacolo interattivo è immaginato come una sorta di “Bestiario”, una raccolta di favole che i bambini pescano a sorte, e che hanno per protagonisti gli animali: galli, ricci, volpi, formiche, topi, talpe, asini e lucciole. All’interno di un baule ci sono tutti gli oggetti e i costumi per trasformarsi in animali, due attrici interpreteranno le storie accompagnate da due musicisti. I testi di riferimento per la ricerca delle favole sono “Fiabe materane” di Franco Palumbo e “Quante storie” di Giuseppe Leo Sabino.

Il programma della rassegna “Magnifiche Utopie”: https://www.teatronucleo.org/wp/stagione-le-magnifiche-utopie/

