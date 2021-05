Il Teatro Barattoni riapre al pubblico domenica 30 maggio alle 21 con “Don Chisciotte”

Il Teatro Barattoni di Ostellato ora che finalmente possono ripartire le attività con il pubblico in presenza, recupererà i tre spettacoli sospesi nella scorsa stagione. Il primo è in programma per domenica 30 maggio a partire dalle ore 21: Stivalaccio Teatro sarà protagonista di ‘Don Chisciotte’, tragicommedia dell’arte. Uno spettacolo coprodotto dal Teatro Stabile del Veneto e che vedrà in scena Michele Mori e Marco Zoppello, coadiuvati da Roberto Macchi a luci e suono.

Dopo il grande entusiasmo suscitato a Comacchio nelle passate stagioni con Romeo e Giulietta e il Malato Immaginario, Stivalaccio Teatro approda in esclusiva ad Ostellato con un’esilarante rilettura di un grande classico. Giulio Pasquati, padovano, in arte Pantalone e Girolamo Salimbeni, fiorentino, in arte Piombino, sono due attori della celebre compagnia dei Comici Gelosi. Salgono sul palco per raccontare di come sono sfuggiti dalla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma soprattutto grazie al pubblico.

A partire dall’ultimo desiderio dei condannati a morte prendono il via le avventure di una delle coppie comiche più famose della storia della letteratura, filtrate dall’estro dei due saltimbanchi che arrancano nel tentativo di rimandare l’esecuzione, tra mulini a vento ed eserciti di pecore. E se non rammentano la storia alla perfezione, si improvvisa!

L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21. Abbonati e spettatori in possesso dei titoli di accesso per l’evento della scorsa stagione potranno recarsi in teatro per assistere allo spettacolo con i tagliandi in loro possesso (che saranno sostituiti all’ingresso). I biglietti sono in vendita on line sul sito www.sipariostellato.it e nelle rivendite del circuito VivaTicket. Nella giornata di spettacolo la biglietteria aprirà alle ore 19.

Il cartellone proseguirà sabato 5 giugno con lo spettacolo Chi ce lo ha fatto fare?, con Marco Dondarini e Davide Dalfiume, e sabato 12 giugno con la Bandeandré protagonista del concerto spettacolo Caro Fabrizio. Gli eventi sono realizzati da Bialystok Produzioni in collaborazione con l’associazione il Ragno d’Oro, sotto la direzione artistica di Massimiliano Venturi). Per scoprire il programma completo e restare aggiornati sui prossimi eventi è possibile iscriversi alla newsletter su www.sipariostellato.it. Infoline: +39 349 0807587 e [email protected] Anteprime ed aggiornamenti in tempo reale sulla pagina facebook ‘SipariOstellato’.