‘Il tempo di amarci’: presenrazione del libro di Thierry Secretan tradotto da Luciano Montanari domani alle 17 all’Ariostea e online

Racconta di una fitta corrispondenza dal fronte della Grande Guerra il libro di Thierry Secretan ‘Il tempo di amarci’ che nella traduzione di Luciano Montanari sarà presentato domani, giovedì 25 novembre alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara) e in diretta video sul canale YouTube Archibiblio web. Dialogherà con il traduttore Arianna Fornasari. In programma letture di Patrizia Fiorini e di Sandro Mingozzi.

Il libro (nella traduzione in 2 voll.) tratta di una fitta corrispondenza, oltre mille lettere, tra padre e figlio volontari al fronte tra Francia e Germania, durante la Grande Guerra (1914-1918) e la moglietti­na del secondo in trepidante attesa a Parigi. È giusto sottolineare che i “tre protagonisti” in realtà sono due, poiché delle lettere della donna (bruciate subito dopo averle lette per timore di spionaggio nemico) non è rimasta alcuna traccia,Occor­re quindi immaginare le risposte di lei e trarne le dovute conclusioni analizzando ciò che scrivevano i due uomini. Il tutto presenta un alone di mistero e di grande fascino, e speriamo che questa nostra sensazione coinvolga chi avrà la bontà di leggerci.

L'accesso del pubblico alla Sala Agnelli è consentito con Green pass e mascherina.

