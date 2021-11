IL WEEK-END DELLA VIS

PROMOZIONE: PER LA VIS NON È GIORNATA, SI IMPONE MEDOLLA.

Quinta giornata del campionato di Promozione che vede la Vis, allenata da coach Bottoni affrontare in trasferta Medolla.

Primi due quarti dove la Vis segna pochissimi punti per colpa di percentuali al tiro davvero basse. Al contrario la squadra di casa grazie a delle buone percentuali da fuori area si porta sul +18 alla pausa lunga, 39 a 21.

Terzo quarto dove la Vis schiera una difesa a zona che tiene la squadra di casa a soli 4 punti segnati nel quarto e che frutta contropiedi facili in attacco. Si arriva alla fine del terzo quarto sul +5 Medolla, 43 a 38.

Ultimo quarto dove i biancoazzurri non riescono mai a portare lo svantaggio ad un possesso, a causa soprattutto delle cattive percentuali al tiro e di palle perse banalmente.

La partita si conclude con la vittoria di Medolla con il punteggio di 66-57.

Prossima partita venerdì 3 dicembre ore 21:30 contro i Galliera Lovers presso il Palapalestre.

PALL. TEAM MEDOLLA – VIS 2008 66 – 57

Parziali: (21-15; 39-21; 43-38)

Tabellini: Bianchi 17, Biolcati 11, Franchella, Gnani 9, Chieregatti, Castaldini, Gilli, Vaianella 4, Leprotti 4, Sanguettoli 2, Corsato 8, Rossi 2.

All. Bottoni, Ass. All. Filieri.

1° DIVISIONE: UNA VIS ALTALENANTE LASCIA I DUE PUNTI ALLA MATILDE BASKET.

Terza partita di campionato per i ragazzi della Prima Divisione allenata da coach Vaianella, contro la Matilde Basket Bondeno.

Partita che inizia subito forte con i VISSINI che piazzano un parziale di 9 a 0, timeout per i padroni di casa. Usciti dal timeout i padroni di casa cominciano a far valere la fisicità creando non pochi problemi alla difesa bianco azzurra. Primo quarto finisce con i padroni di casa in vantaggio di 2 punti.

Nel secondo quarto i nostri ragazzi invece che imporre un ritmo alto, si adagiano e prendono un parziale di 15 a 7, andando al riposo lungo sotto di 10 punti.

Nel terzo quarto grazie a due triple importanti provano a recuperare i punti di svantaggio ma, qualche dormita in difesa concede tiri facili agli avversari che ne approfittano per mantenere il vantaggio.

Ultimo quarto che vede la VIS imporre il proprio ritmo solamente negli ultimi minuti, così la VIS perde contro la gara contro la Matilde Basket per 68 a 56.

Seconda sconfitta di fila per i nostri ragazzi, che si lasciano scivolare una partita che sarebbe stata tranquillamente alla loro portata. Bisogna mantenere la concentrazione fino alla fine! Forza ragazzi!

Prossima gara venerdì 3 dicembre alle ore 21:30 altra trasferta presso la Palestra Comunale di Finale Emilia contro il Basket Finale Emilia.

MATILDE BASKET BONDENO – VIS 2008 68 – 56

Tabellini: Benetti, Follin, Santi 16, Fantoni 6, La Delfa 3, Gulotta 15, Accorsi 11, Barcaro 2, Battaglia, Di Stefano, Rinaldin 3, Fogli.

All.: Vaianella.

U16 SILVER: ARRIVA LA PRIMA VITTORIA IN CAMPIONATO!

Terza partita del campionato U16 Silver, allenata da coach Filieri con l’aiuto di coach Menghini, che vede la Vis affrontare in casa Vis Trebbo Horizon.

Primi due quarti dove la Vis riesce subito a crearsi un buon vantaggio di 15 punti, grazie a un buon giro palla in attacco e a una buona attenzione in difesa. Si arriva alla pausa lunga sul 29-14 per la i nostri ragazzi.

Terzo quarto dove la squadra ospite schiera una difesa a zona che mette in difficoltà i biancoazzurri, che arrivano all’inizio dell’ultimo quarto sul +7, 31 a 24.

Ultimo quarto dove la Vis prende le misure alla zona riuscendo a trovare delle buone soluzioni aumentando di nuovo il vantaggio fino alla doppia cifra. La partita si conclude sul 44-31 a favore della Vis riesce finalmente a trovare la prima vittoria in campionato.

Prossima partita sabato 4 dicembre ore 17:30 presso il Palasport di San Giovanni in Persiceto contro la Vis Academy Persiceto.

VIS 2008 – VIS TREBBO HORIZON 44 – 31

Parziali: (16-8; 29-14; 31-24)

Tabellini: Caravita 11, Cavicchi, Baltatu, Komarov 7, Bottoni 3, Buzzoni, Guerrini, Dossi 4, D’Amelia 6, Rossoni 13.

All.Filieri, Ass. All. Menghini.

U15 SILVER: UNA BUONA VIS LOTTA MA LA VITTORIA VA A CORTICELLA.

Terza partita di campionato per i ragazzi dell’U15 Silver, allenati da coach Vaianella assieme a coach Menghini.

Partita che comincia subito forte con i padroni di casa che impostano un buon ritmo e non concedono tiri facili agli avversari, primo quarto che termina per 15 a 13 per gli ospiti.

Nel secondo quarto però i ragazzi smettono di difendere e prendono subito un piccolo parziale che li porta a vedere aumentare il distacco dagli avversari, 30 a 21 alla pausa lunga.

Nel terzo quarto la Vis prova a recuperare tornando a far girar la palla e trovando ottime soluzioni, purtroppo però senza riuscire a concretizzarle, mentre in difesa fatica di più, 51 a 31 a 10’ dalla fine.

Nell’ultimo quarto i bianco azzurri fanno vedere finalmente che possono competere contro le prime del girone, trovando ottimi canestri seppur concedendo un po’ troppo in difesa.

La VIS perde l’incontro per 69 a 50. Nonostante la sconfitta, cominciano piano piano a vedersi dei risultati. Ma c’è ancora tanto lavoro da fare!

Prossima gara il derby giovedì 2 dicembre alle ore 19:45 contro la Scuola Basket Ferrara nella Palestra della scuola Cosmè Tura.

VIS 2008 – P. G. S. CORTICELLA 50 – 69

Parziali: (13-15; 21-30; 31-51)

Tabellino: Gioffreda, Baltatu, Ismaili 8, Dossi 11, Borsetti 2, Cavicchi 2, De Angelis, Bottoni, Ngoy Bikim 2, Youmbi Youmbi 14, Buzzoni 11.

All.re: Vaianella, Ass. All.re: Menghini.

UNDER 14 ÉLITE: LA VIS CONTINUA LA SUA MARCIA BATTENDO I.B.R. RIMINI.

Dopo l’impegno infrasettimanale a Forlì, i ragazzi di Dalpozzo tornano in campo, ancora in trasferta, per affrontare IBR.

Primo quarto dove i vissini trovano buoni spunti nella metacampo offensiva e sono attenti in quella difensiva. 20-5 alla prima sirena.

Secondo periodo in cui sono i romagnoli a reagire e a mettere in difficoltà la Vis che fatica in attacco e concede diversi contropiedi da palle perse banali (IBR arriva al -8). Dalpozzo è costretto a chiamare time-out: al rientro in campo cambia la faccia dei ragazzi che trovano buone difese e approfittano di veloci ripartenze. 45-24 all’intervallo.

Terzo quarto dove si vedono ancora minuti difficili per la Vis soprattutto nella metacampo offensiva. Poi i ragazzi affondano il colpo alzando nettamente l’intensità e l’aggressività difensiva che porta a continue palle recuperate e facili canestri. 77-37.

Ultimi 10 minuti sul copione del precedente: la squadra di Dalpozzo continua ad avere il giusto atteggiamento in ambedue le metacampo da tutti i suoi componenti e ciò permette di mantenere invariato il divario, seppur i 17 punti concessi.

Arriva dunque un’altra vittoria per la Vis U14 Élite che tornerà in campo giovedì 2 dicembre ore 18:30 con un altro impegno infrasettimanale a Ravenna contro Compagnia dell’Albero.

INSEGNARE BASKET RIMINI – VIS 2008 54 – 97

Parziali: (5-20;24-45;37-77)

Tabellini: Pasquini 6, Zavatti, Dalpozzo (K) 19, Viaro 6, Sgarzi 2, Ansaloni 3, Leprini 24, Schincaglia 1, Brancaleoni 2, Cerlinca D 15, Cerlinca M 19.

All.re Dalpozzo, Ass.All.re Cavara.

UNDER 13 ÉLITE: BELLA VITTORIA IN CASA DEI TIGERS CESENA.

Terza trasferta consecutiva per i ragazzi della U13 Élite di coach Bottoni, che sabato sono scesi in campo a Cesena contro i Tigers.

Gara che sulla carta è alla portata dei Vissini e che quindi durante il discorso prepartita coach Bottoni carica con belle parole i ragazzi per farli scendere in campo il più motivati possibile.

Parte subito la gara con i ragazzi concentrati e determinati, capiscono che l’unica arma per battere gli avversari è il contropiede in quanto i padroni di casa sono tutti fisicamente più grandi e molto alti. Belle palle recuperate e buone percentuali al tiro fanno sì che chiudono il primo quarto in vantaggio di 6 lunghezze 11 a 17.

Si riprende subito il secondo quarto e i bianco azzurri hanno un calo di attenzione, i padroni di casa ne approfittano subito impattando il punteggio e portandosi sotto di sole 3 lunghezze andando all’intervallo lungo sul 27 a 30 per i Vissini.

Alla ripartenza i ragazzi di coach Bottoni capiscono che può arrivare davvero la prima vittoria e partono concentrati, con la voglia di vincere, buttandosi su tutti i palloni e con grande grinta e determinazione mantengono il vantaggio fino alla fine dove vede vincere i nostri ragazzi con il punteggio di 63 a 53.

Bravissimi i nostri ragazzi che davvero partita dopo partita stanno dimostrando che il loro percorso è in netta crescita!

Prossima partita martedì 7 dicembre alle ore 18:30 contro Junior Basket presso la palestra Dosso Dossi (No Pubblico).

TIGERS CESENA – VIS 2008 53 – 63

Tabellini: Grassi, Pasquini 27, Proner, Ziosi 4, Turkhan, Gabruk 9, Lorito 10, Conca 7, Beltrami 6.

All. Bottoni, Ass. All. Campana.

AQUILOTTI VIS BIANCHI: BUONA PURE LA SECONDA!

Ci prendono gusto i più piccolini della famiglia Vis, gli Aquilotti 2012 /2013 di Caravita e Bosi. I piccoli biancoazzurri, domenica pomeriggio al Palestra Dosso Dossi davanti ad un pubblico festante (in realtà il pubblico era fuori dalla porta, davanti alle vetrate), si sono nuovamente messi alla prova, stavolta con i pari età di Cento.

Partiti intimoriti come la prima partita, durante i primi 6 minuti di gioco praticamente non giocano: segnano solo due punticini e ne subiscono ben 12. Magicamente si accende la luce nel secondo quarto: i vissini si svegliano e iniziano a macinare punti e a tratti mostrano un gioco corale.

I nostri atleti in miniatura non si fermano e vincono il terzo, il quarto e il sesto tempo, concedendo una parità ai cugini della Benedetto solo nella quinta frazione di gioco.

Se è un sogno non svegliateci!

Prossima partita in trasferta sabato 04 dicembre ore 16.00 contro BAGNOLO A presso il PALAZZETTO – Via Einaudi, Sermide.

AQUILOTTI VIS BIANCHI – BENEDETTO CENTO B 15 – 9

Parziali: (2-12, 22-3, 10-2, 10-5, 4-4, 12-7)

AQUILOTTI VIS BIANCHI: Bianchini Riccardo, Bugnoli Lorenzo 10, Candiani Ottavia 2, Di Marco Francesco 12, Deponti Emanuele, Fantini Francesco 6, Grandini Francesco 2, Njamen Yohan 8, Pisapia Pietro 4, Verdi Andrea 14, Tumiati Mario 2, Zaniboni Alberto.

Istruttori: Caravita, Bosi.