IL WEEK-END DELLE FERRARESI

Sama e Niagara a caccia di punti esterni



VOLLEY

Serie A3: Grottazzolina-SAMA Portomaggiore, domenica ore 18.00. Serie B: Anderlini-Modena-Niagara 4 Torri, sabato 17.30.

BASKET

Serie C Gold: Pallacanestro Francia Zola Predoa-2G Ferrara, sabato ore 19.30. SERIE C SILVER: Omega Bologna-4 Torri, sabato 21.00. Argenta-Grifo Imola, sabato ore 21.00.

PALLAMANO

Serie A femminile: Erice-Ariosto, sabato ore 17.00. Serie A2 maschile: Secchia Rubiera-Giara, sabato 18.00. A2 Femminile: Tushe Prato-Ariosto, domenica ore 18.00

HOCKEY IN LINE

SERIE A: Warriors Ferrara-Vipers Asiago, mercoledì ore 18.00