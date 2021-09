‘Impariamo nell’Orto’ e ‘Pillole di Archeologia’: dal 20/9 al 12/10, laboratori didattici per bambini da 7 a 10 anni a Palazzo Turchi di Bagno

Al via ‘Impariamo nell’Orto’ e ‘Pillole di Archeologia’, laboratori didattici per bambini dai 7 ai 10 anni delle scuole cittadine, che si svolgeranno dal 20 settembre al 12 ottobre a Palazzo Turchi di Bagno (Corso Ercole I d’Este 32), promossi dal Museo di Preistoria e Paleontologia P. Leonardi e dall’Orto botanico ed Erbario dell’Università di Ferrara.

Organizzati dai volontari del Servizio Civile Universale, il ciclo di incontri educativi prevede attività pratiche mirate al coinvolgimento di alunne/i con l’obiettivo di avvicinarle/i al mondo dell’archeologia, della paleontologia e della botanica. Nel corso dei laboratori, gli alunni potranno cimentarsi nella creazione di un fossile, sperimentare la conoscenza dall’arte rupestre attraverso la riproduzione di pitture parietali paleolitiche, misurarsi nel riconoscimento di reperti archeologici e botanici.

Attività laboratoriali volte a far conoscere e analizzare realtà che hanno costruito il nostro presente e di conseguenza il nostro futuro poiché come disse l’archeologo britannico Leonard Woolley: “Chiunque può scavare oggetti, ma solo attraverso l’osservazione e l’interpretazione si può diseppellire il passato”. Obiettivo degli incontri è proprio investire sul sapere in piena evoluzione delle giovani menti che si approcceranno al domani consci del passato. I laboratori sono previsti ogni lunedì e ogni martedì dal 20 settembre al 12 ottobre, nella fascia oraria 9 – 11.

Le iscrizioni sono aperte e la partecipazione è gratuita. Per informazioni in merito all’iscrizione è possibile inviare una email agli indirizzi: [email protected]; [email protected]