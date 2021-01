IMPRESA ARIOSTO A MALO

E balzo in classifica al sesto posto

Vittoria di enorme spessore per l’Ariosto che piega in rimonta Malo, ribalta la differenza reti negli scontri diretti e di fatto chiude il discorso salvezza con il +10 sul penultimo posto occupato da una Nuoro, già piegata al “Boschetto” che peraltro vanta una gara in più.

IL MATCH: Malo, rafforzata dalla presenza in campo della straniera Belotti dal 1′, parte con il piede pigiato sull’acceleratore, imprimendo una pallamano più fisica e limitando bene le emiliane nella loro continua ricerca della seconda fase spinta. Ferrara, che sceglie di confermare il “duo” straniero composto da Tanic e Panayotova con Visentin in tribuna, regge l’urto e chiude la prima frazione di gioco con il distacco minimo, sul 12-11.

Nella ripresa le ragazze di coach Carlos Birtos cambiano volto: Katia Soglietti, top scorer del match con 10 reti, suona la carica e l’Ariosto, agevolata da una difesa a ranghi serrati e da un attacco tornato a giocare a ritmi alti, effettua il sorpasso prima e mette la freccia poi sino al 21-27 stampato sul tabellone al suono della sirena conclusiva. Due punti preziosi, che permettono di agganciare al 6° posto il Mestrino, la cui gara con Pontinia è stata rinviata.

Prossimo match in programma per Capitan Soglietti e compagne è caledarizzato per il prossimo Sabato 23 Gennaio, alle ore 17.30 al “Pala Boschetto” contro la capolista Salerno.

TABELLINO

Guerriere Malo vs Ariosto Pallamano Ferrara 21-27 (12-11)

Malo: Belotti, Bernardelle, Campagnolo, Dalle Fusine 1, De Zen, Dyulgerova, Faccin, Lain 3, Losco 7, Maistrello, Mikjkj 5, Peruzzo, Pozzer 2. Spagnolo, Zambon, Zanella. All. Menin

Ariosto Ferrara: Rossignoli, Vitale, Buhna, Crosta 3, Fabbricatore 1, Ferrara, Lo Biundo 4, Manfredini, Marrochi 3, Panayotova 4, Soglietti 10, Tanic 2, Verrigni. All. Britos

ALTRI RISULTATI SERIE A BERETTA F

Erice vs Leno 31-16

Oderzo vs Nuoro 32-22

Brixen vs Padova 33-24

Mestrino vs Pontinia (Rinviata)

Salerno vs Cingoli (Rinviata)

Riposa: Cassano Magnago

CLASSIFICA SERIE A BERETTA FEMMINILE: Salerno 24*, Oderzo 22**, Brixen 21**, Erice 18*, Pontinia 15**, Mestrino 14***, Ariosto Ferrara 14*, Malo 10**, Cassano Magnago 8***, Leno 7, Nuoro 4, Cingoli 4*, Padova 1**.

* una gara in meno

**due gare in meno

***tre gare in meno