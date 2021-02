In arrivo le dosi attese di Pfizer e Moderna: vaccinati gli ultraottantenni in assistenza domiciliare

Come annunciato dalla Regione con l’arrivo delle nuove dosi di Moderna, ieri ha avuto inizio la vaccinazione anti Covid degli ultra80enni in assistenza domiciliare. ” Intanto”, dice il dott. Emanuele Ciotti, Direttore sanitario Ausl Ferrara e referente della cabina di regia provinciale per la Regione Emilia Romagna, “si stanno normalizzando le consegne di Pfizer. Questo permette di effettuare in parallelo la somministrazione delle seconde dosi a chi ne era in attesa e intanto somministrare la prima dose di vaccino a nuove categorie”. In arrivo anche AstraZeneka.

Venerdì sera alle 22.20, l’intervista al Dott. Emanuele Ciotti sul programma di vaccinazioni delle prossime settimane a Ferrara, nella rubrica “A tu per tu”,