In corso di realizzazione interventi strutturali al pronto soccorso di Cona

Dopo la conclusione dei lavori ed il trasferimento del Pronto Soccorso Pediatrico sono in corso di realizzazione gli interventi strutturali programmati presso il Pronto Soccorso generale di Cona relativi al DL 34/2020.

Sono previsti interventi per ampliare le aree di attesa e trattamento destinata ad accogliere pazienti Covid positivi.

I lavori inerenti gli ambulatori e gli spazi di attesa covid termineranno alla fine di gennaio quando verranno riattivati tutti gli spazi in cui sono previsti i lavori, attualmente in corso.

Sempre nello stesso periodo verrà attivata anche la nuova pensilina coperta e la nuova area di attesa.

La finalità primaria dei lavori effettuati da prima nei pronto soccorsi pediatrico e ginecologico ed ora nel Pronto Soccorso Generale hanno l’obiettivo di garantire in maniera strutturale la separazione di ambienti e percorsi, pur già scrupolosamente garantiti dal punto di vista organizzativo , dei pazienti covid positivi da quelli destinati agli altri pazienti