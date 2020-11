In lavorazione le richieste per l’assegnazione dei buoni spesa: ricevute 606 domande tra il 9 e il 13 novembre

Buoni spesa: 606 domande raccolte tra il 9 e il 13 novembre. A presentare l’istanza sono soprattutto donne, in lavorazione le richieste per l’assegnazione dei coupon

L’ulteriore riapertura dei termini di assegnazione dei buoni spesa dal 9 novembre fino alla scadenza fissata il 13 novembre 2020, ha registrato la presentazione di 606 domande di contributo, delle quali, dopo una prima verifica di legittimità dei requisiti, 132 sono passate alla fase di ulteriore lavorazione e verifica.

Le domande ritenute non accoglibili, dopo la prima scrematura, sono state presentate da cittadini che in autodichiarazione hanno confermato di ricevere già sussidi diversi come pensione (14), reddito di cittadinanza (26), di essere già seguiti dai servizi sociali (102) o in alcuni casi di aver già ottenuto i buoni spesa durante le precedenti assegnazioni (253), motivo per cui sono stati esclusi dal novero degli aventi diritto.

Del totale della domande presentate: 230 non avevano mai avanzato richiesta per l’accesso ai buoni spesa, 362 sono state avanzate da donne (244 gli uomini che hanno chiamato),

Nei prossimi giorni proseguirà la lavorazione di tutte le richieste valide fino al raggiungimento dell’esito definitivo con la conseguente assegnazione e consegna dei buoni spesa.