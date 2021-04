In Questura a Ferrara inaugurato uno spazio di ‘ascolto protetto’ – VIDEO

Mettere a proprio agio chi ha vissuto storie di dolore, di sofferenza e di abuso. Ascoltarle, proteggerle, farle uscire dal silenzio perché è nell’isolamento che cresce al violenza. E’ questo lo scopo della sala di ascolto protetto inaugurata in Questura a Ferrara alla presenza delle massime istituzioni ferraresi, dal Prefetto al Vicesindaco, dal Procuratore della Repubblica, al Vicepresidente di Confindustria Emilia-Area Centro e alla Presidente del Centro di Donna e Giustizia di Ferrara. Uno spazio a disposizione dell vittime di reati di violenza come i minori, le donne e le fasce deboli in genere. Reati che con la pandemia si sono acuiti, per colpa della convivenza forzata

Stamattina, presso la Questura di Ferrara, alla presenza del prefetto Michele Campanaro, del vicesindaco Nicola Lodi, del procuratore della Repubblica Andrea Garau, del vicepresidente di Confindustria Emilia Gian Luigi Zaina e della presidente del Centro Donna e Giustizia di Ferrara Paola Castagnotto, si è svolta l’inaugurazione di una stanza per “l’ascolto protetto” in seno alla Divisione Anticrimine.

Una iniziativa resa possibile grazie al contributo di Confindustria Emilia, che rientra nell’ambito dell’attività che la Polizia di Stato svolge quotidianamente al fine di prevenire e contrastare i reati di cui sono vittime i minori, le donne e le fasce deboli in genere. Un vero e proprio messaggio di fiducia nei confronti di chi è vittima di abusi e violenze, un modo per fare sì che queste persone, all’interno di un ufficio di polizia, si possano sentire accolte e protette come in una casa.

“La stanza che abbiamo realizzato grazie all’aiuto della Confindustria Emilia, è un luogo creato per fare in modo che si possano mettere a proprio agio le persone che hanno vissuto storie di dolore, di sofferenza e di abuso, per cercare, altresì, di ricostruire il loro vissuto”, ha dichiarato il questore di Ferrara, Cesare Capocasa.

“Prima che essere imprenditori di professione siamo soprattutto cittadini”, ha rimarcato Gian Luigi Zaina, vicepresidente di Confindustria Emilia. “Lo sviluppo del nostro territorio non può avvenire in spregio alle regole del vivere civile. Non ci sono affari, non c’è conto economico che tenga, se non costruiamo una società in cui la legalità vinca per davvero. Difendere i più deboli, costruire percorsi di supporto concreto per chi è vittima di abusi, maltrattamenti e violenze è una battaglia che Confindustria Emilia vuole tenacemente combattere al fianco di istituzioni e forze dell’ordine. Dove c’è una battaglia per la cultura della legalità, lì dobbiamo esserci anche noi”