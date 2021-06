In un libro i ‘Racconti di una vita’ di Daniela Furiani: incontro sul canale youtube dell’Ariostea

Si intrecciano con la storia economica e sociale del Paese le vicende personali raccolte dal Daniela Furiani nel libro ‘Racconti di una vita’ che, giovedì 3 giugno 2021 alle 17, sarà presentato in diretta video sul canale youtube della biblioteca comunale Ariostea. Nel corso dell’incontro dialogheranno con l’autrice Antonio Bagnoli e Alessandra Spagnoli.

“Quella di Daniela Furiani è una bella, semplice biografia. Mi sono accostato solo di recente a questo genere letterario per ragioni che esulano da questa presentazione e ho avuto modo di apprezzarne alcune opere che, come quella della Furiani, hanno il pregio di coniugare piccole storie personali con la grande Storia, la storia dei popoli, ma anche con la storia del costume e dei grandi mutamenti sociali. Così la sua storia si intreccia con quella della crisi economica del paese e con quella dell’evoluzione della presa in carico della cura delle persone più fragili” (dalla presentazione di Leonardo Grassi).

– Fino al termine della situazione emergenziale tutti gli incontri culturali dell’Ariostea si svolgeranno in diretta video, nell’orario indicato, sul canale youtube della Biblioteca comunale (https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg) oppure tramite il link alla homepage del Servizio Biblioteche e Archivi (http://archibiblio.comune.fe.it) dove consultare anche il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara.