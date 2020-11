In via Ravenna circolazione modificata per realizzazione nuova rotatoria. Creato percorso pedonale e ciclabile in sicurezza

Nell’ambito dell’intervento in corso in via Ravenna a Ferrara, a cura di privati, per la realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria, funzionale all’apertura di un nuovo punto vendita, la ditta esecutrice provvederà in questi giorni alla creazione di un percorso pedonale alternativo e di un attraversamento pedonale provvisorio. Obiettivo dell’operazione è quello di garantire la massima sicurezza per la circolazione pedonale in tutte le fasi dei lavori.

Il transito pedonale su via Ravenna in corrispondenza dei numeri civici 77-79 con direzione via Wagner, sarà quindi indirizzato all’utilizzo del percorso ciclopedonale sul lato opposto della carreggiata in prossimità del numero civico 52.

Pertanto, i pedoni e i ciclisti con cicli a mano dovranno girare attorno all’edificio in senso antiorario in direzione della Basilica di San Giorgio, raggiungendo infine la via Ferrariola e da qui tornare poi sulla via Ravenna.

A tale scopo la ditta esecutrice dei lavori ha realizzato un attraversamento pedonale provvisorio sulla via Ravenna in corrispondenza dell’area di parcheggio antistante il numero civico 129.

Il transito pedonale diretto verso la via Comacchio, all’altezza del nuovo attraversamento pedonale, sarà pertanto indirizzato al medesimo percorso in direzione opposta.

Nei tratti interessati è presente tutta la segnaletica con indicazioni del percorso da seguire.