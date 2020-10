INAUGURATO IL CAMPO POLIVALENTE ALL’ISTITUTO EINAUDI

Con la partecipazione di una rappresentanza della Pallacanestro e Voley 4 Torri

È stato inaugurato la mattina di sabato 17 ottobre il campo polisportivo per pallacanestro e pallavolo presso l’Istituto Einaudi di Ferrara: una bella mattinata di sport a cui hanno partecipato la rappresentanza della Pallacanestro 4 Torri, con i giocatori Pocius, Scekic, Marchetti e Bianchi, il presidente Luigi Moretti e il coach della prima squadra Andrea Fels, e tre atleti della 4 Torri Pallavolo Ferrara. La dirigente scolastica Marianna Fornasiero ha fatto gli onori di casa, e si è detta

molto orgogliosa per la realizzazione del progetto messo in atto: «Grazie ai fondi ministeriali ed

europei per il Covid-19 abbiamo deciso di rivalutare lo spazio esterno dell’Istituto. Abbiamo

cercato di creare un luogo di aggregazione e di relazione tra i giovani, e per questo le classi del

triennio potranno praticare un’attività sportiva valorizzata in direzione dell’aggregazione sociale.

Inoltre, la costruzione di un campo all’aperto permetterà lo svolgimento della pratica sportiva nel

rispetto delle norme sanitarie in vigore». Un ringraziamento particolare è stato rivolto dalla

dirigente all’Olimpia Costruzioni di Forlì, la ditta che ha realizzato i lavori di costruzione del campo nel rispetto dei tempi stabiliti, permettendo così agli studenti di iniziare immediatamente l’attività sportiva; inoltre, è stato evidenziato il ruolo della Provincia di Ferrara, in nome della quale ha speso qualche parola Francesco Lavezzi: «I lavori sono stati condotti da Leonardo Bottoni. Si tratta di un impegno per assicurare l’attività motoria, che rappresenta in questo periodo una criticità a cui si cerca di dare una risposta rapida ed efficace». Non sono mancati i ringraziamenti della dirigente scolastica nei confronti degli insegnanti di educazione fisica e, in generale, di tutto il corpo docenti della scuola per la realizzazione di una vera e propria impresa che va a valorizzare l’intero Istituto, e anche nei confronti delle rappresentanze degli atleti della 4 Torri basket e volley, sottolineando la necessità di stringere relazioni sportive con le società del territorio ferrarese. È intervenuto, a questo proposito, il presidente Luigi Moretti: «Faccio i complimenti a chi ha realizzato questo nuovo campo polisportivo. La 4 Torri quest’anno compie 72 anni, e si è sempre

rivolta ai giovani. Stiamo avviando rapporti anche con la scuola per realizzare delle attività sportive

in un momento così difficile. Farei un applauso alla scuola e a chi ha realizzato questa bella

struttura, all’insegna di uno sport sano e importante per l’aggregazione sociale». Prima di fare una

piccola esibizione dimostrativa con gli studenti sul nuovo campo, i giocatori granata intervistati ai

microfoni dei ragazzi della scuola hanno espresso la loro soddisfazione per un’iniziativa così

importante per i giovani e per lo sport in generale in un momento denso di difficoltà.