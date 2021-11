Inaugurato sul listone il Cna Christmas Village

E’ stato inaugurato ufficialmente il Cna Christmas Village, che fino al 9 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 19, in piazza Trento Trieste accoglierà i visitatori in cerca di idee originali e di qualità per i regali di Natale.

Il taglio del nastro è stato fatto alle 15.30 dall’assessore alle Attività Produttive del Comune di Ferrara, Angela Travagli, insieme al segretario nazionale di Cna, Sergio Silvestrini e al presidente e direttore di Cna Ferrara, Davide Bellotti e Diego Benatti. Presenti anche tutti i vice presidenti Cna, a rappresentare le varie anime dell’associazione artigiana.

Dodici le casette, che ospiteranno uno spaccato del meglio di qualità ed originalità, dell’artigianato ferrarese, casette che saranno appoggiate l’una all’altra in modo da non creare un corridoio centrale, che avrebbe favorito gli assembramenti. Questi i 12 espositori presenti. Arte dei contrari, fotografie paesaggistiche e illustrazioni. Borsetta Bag lavori artigianali in pelle di Giorni Silvana. De Marco di Carlo Silvestro, ceramica d’arredo. Mani del sud, bigiotteria artigianale. Martinez Siccardi Carlos Jorge, bigiotteria, braccialetti in pietre dure. Pachamama di E. Occhi ceramiche artistiche. Corte Frazza, prodotti agricoli artigianali e cosmetici. Dolciaria Tina, cioccolato e dolci tipici del Ferrarese. Magic T. di Colaleo Elisa Maria Rita, prodotti di liquirizia. Pasticceria Napoletana e Siciliana, prodotti tipici regionali. Sapori di Puglia, prodotti tipici artigianali. Spal: abbigliamento, accessori e prodotti tipici targati Spal.

“E’ un messaggio importante che vuole sottolineare l’impegno di Cna per una vera ripartenza economica del territorio – ha affermato il presidente provinciale Bellotti – i sintomi di una ripresa ci sono tutti, adesso dobbiamo sostenerla e incoraggiarla”.