Incendio in appartamento in via Colombarola: evacuato un condominio, nessun ferito

Nella serata di sabato 8 gennaio 2022, poco prima delle 22, a seguito della segnalazione di un residente, il personale della Polizia Locale Terre Estensi è intervenuto su luogo di un incendio in un appartamento di un piccolo condominio in via Colombarola.

Avvertiti immediatamente i Vigili del Fuoco, la pattuglia della Polizia Locale si è messa a disposizione per tutte le operazioni utili all’intervento. Un copioso fumo fuoriusciva da una finestra al primo piano dell’edificio e suonato il campanello nessuno rispondeva, pertanto i Vigili del Fuoco sono entrati nell’appartamento con i respiratori, forzando la finestra del balcone.

A causa del fumo si è provveduto ad evacuare tutto il condominio: l’operazione è stata affidata agli agenti della Polizia Locale che sono poi riusciti a rintracciare sul luogo di lavoro la persona residente nell’abitazione dove si era sviluppato l’incendio.

Le cause dell’incendio, da una prima valutazione dei Vigili del Fuoco sembrano dovute ad un corto circuito elettrico. L’abitazione ha riportato ingenti danni. A conclusione dell’intervento di sabato a causa del fumo e del cattivo odore rimasto all’interno nel condominio è stata offerta una sistemazione alternativa per la notte a tutte le famiglie residenti che invece hanno preferito non lasciare le proprie abitazioni.