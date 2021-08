Inceneritore, Legambiente Ferrara consegna petizione contro aumento rifiuti da bruciare – VIDEO

Mille firme raccolte per dire di no all’aumento di rifiuti da incenerire nel termovalorizzatore di Via Diana. Sono quelle che Legambiente Ferrara ha consegnato questa mattina in Municipio a Ferrara per chiedere la revoca dell’autorizzazione riguardante il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) rilasciata alla Società Herambiente Spa per l’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti.

Intanto la Regione Emilia-Romagna concova gli ambientalisti ad un tavolo do confronto