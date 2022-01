Incidente mortale la scorsa notte in via della Sbarra a Boara, vicino a Ferrara.

Un uomo di 78 anni è deceduto dopo essere uscito di strada con la propria auto.

Mezzo finito nel canale adiacente alla via, verso le 8 l’intervento dei soccorritori del 118 insieme ai vigili del fuoco che non hanno potuto fare nulla per l’uomo.

Sull’accaduto sta indagando la polizia locale Terre estensi di Ferrara.