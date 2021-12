Incidente a Codigoro, due donne ferite: grave una 19enne

Grave incidente stradale mercoledì sera a Codigoro, sulla strada provinciale 53.

Coinvolte tre auto con a bordo tre conducenti. Due le donne ferite.

La più grave, una codigorese di 19 anni portata in codice rosso all’ospedale di Cona. Una conterranea di 55 anni, con ferite più lievi, è stata trasportata all’ospedale di Lagosanto. Illesa la terza conducente.

Circa la dinamica, secondo i carabinieri, sembrerebbe che la Fiat 500 guidata dalla 19enne, per cause in corso di accertamento, abbia invaso la corsia di marcia opposta, andando a urtare la Seat Ibiza condotta dalla donna rimasta illesa. Dopo l’urto è arrivata la terza auto che è andata a sbattere contro l’auto della giovane. Saranno fatti, come da prassi, i test alle conducenti per alcool o droghe, aggiungono i carabinieri che stanno indagando sull’incidente.