Incidente auto-moto in via Canapa: morti marito e moglie

Tragedia ieri sera a Ferrara, in via Canapa, dove una coppia di sposi è deceduta a seguito di un incidente stradale.

Attorno alle 23 si è verificato l’impatto tra un’auto e la moto con in sella marito e moglie.

Incidente fatale per i due giovani, il marito di 29 anni e la moglie di 26 anni, di nazionalità moldava. Immediato l’intervento dei sanitari e dell’elisoccorso, ma i soccorritori non hanno potuto fare nulla per loro.

Ferita la conducente dell’auto, una donna di 55 anni portata all’ospedale di Cona per le cure. La polizia locale “Terre Estensi” sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.