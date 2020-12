Incidente mortale ad Argenta, vittima un 37enne di Ospital Monacale

Era a bordo del suo motorino quando per cause in corso di accertamento si è scontrato frontalmente con una vettura ed ha perso la vita. La vittima è un 37enne di Ospital Monacale, Luca Dolcetti. L’incidente mortale è accaduto questa mattina alle sei, in Via Alberello, la strada provinciale che collega Ospital Monacale a Consandolo, dove in quel momento persisteva una fitta nebbia

A rimanere ferito, anche se in maniera non grave, anche il 42enne conducente della vettura, trasportato all’ospedale S.Anna di Cona

Luca Dolcetti lavorava in una società cooperativa di Argenta che si occupa dell’inserimento lavorativo di persone disabili e si stava recando al lavoro

Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Argenta, l’ambulanza e l’automedica che non hanno potuto far altro che constate il decesso del 37enne