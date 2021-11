Incidente mortale ad Argenta: perdono la vita due ragazze di 20 e 21 anni

(Notizia in aggiornamento)

Tragico incidente questa sera alle ore 20 ad Argenta.

In Via Matteotti vi è stato uno scontro tra due auto con due vittime. Come riferito dai carabinieri, si tratterebbe di due ragazze argentane, Paola Carrozza, 21 anni, e Marialuisa Sibilio, 20 anni.

Entrambe erano a bordo di una Mitsubishi Colt guidata da un’amica delle due ragazze e attualmente la conducente si troverebbe ricoverata all’ospedale di Cona.

Sull’altra auto coinvolta nell’incidente, una Hyundai Kona, alla guida c’era un uomo che non ha riportato ferite gravi.

Secondo i carabinieri, la dinamica non è ancora stata accertata. L’auto con a bordo le tre ragazze è finita contro un platano. Sul posto tre pattuglie dei carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

L’incidente sarebbe avvenuto nella stessa zona dell’incidente di circa un anno fa in cui perse la vita un 22enne.

(Notizia in aggiornamento)