Incontro con le fondatrici della ‘Biblioteca Popolare Giardino’ (in presenza e online), il 27 ottobre dalle 16.30, presso la Biblioteca del CDD

La ‘Biblioteca popolare Giardino’ è nata a Ferrara per iniziativa di un nutrito gruppo di volontarie e volontari che hanno voluto creare un luogo di aggregazione e organizzazione di attività culturali in una zona della città su cui, per anni, è stata alimentata una pubblicità diffamatoria che l’ha indicata come pericolosa e degradata.

Il Centro Documentazione Donna di Ferrara ha invitato Arianna Chendi e Emanuela Cavicchi, presidente e vice presidente della Biblioteca Popolare Giardino, e Alberta Gaiani, coordinatrice del Language Café, una delle attività che vi si svolgono, a illustrare un’esperienza non conosciuta in città quanto la sua particolarità merita.

L’incontro ha interesse anche per chi abita in altre città per un confronto con iniziative simili o per offrire uno spunto per la realizzazione di progetti analoghi.

Incontro in presenza e a distanza. Dalle 16.30 alle 18

In presenza è necessario il green pass. Per partecipare on line inviare una mail di prenotazione a [email protected] per ricevere il link col quale collegarsi dai dieci ai cinque minuti prima dell’inizio dell’incontro.

Orario della Biblioteca: martedì – mercoledì – giovedì – venerdì dalle 16,00 alle 18,30. Il Centro Documentazione Donna si trova in via Terranuova 12/b a Ferrara. Info su cddferrara.it