Incontro informativo online sul crowdfunding a cura di Informagiovani

Martedì 14 dicembre (dalle 15 alle 16) si terrà un “Incontro informativo sul crowdfunding” organizzato dall’Agenzia Informagiovani del Comune di Ferrara in collaborazione con Area S3 Ferrara – ART-ER. L’incontro è gratuito e si svolgerà online su piattaforma ‘Meet’.

Questi alcuni dei temi che saranno affrontati: Perché e come utilizzare il crowdfunding, quali sono le fasi per la costruzione del progetto e come sviluppare una campagna che funziona. Tipologie, volumi di mercato, benefici (economici e non). Il crowdfunding e le sue diverse forme, le possibili strategie, le fasi del progetto e lo sviluppo di questa strategia, non solo finanziaria.

Per iscriversi è necessario registrarsi entro martedì 14 dicembre alle 10 al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/11H5uQzaiSJMu5rBjIf64OuZkGoBqJ27nKyqJBM53rjc/edit

(martedì 14 dicembre sarà inviato il link di partecipazione).

Per info Agenzia Informagiovani: [email protected], 0532/419590, 3311365783.