Indicente stradale, muore centauro 36enne di Berra

Ancora una vittima sulle strade ferraresi. Si tratta di un giovane di 36 anni, Luca Passarelle, di Berra, deceduto sul colpo, ieri pomeriggio, sulla strada provinciale 12, che collega Berra e Riva del Po

Il centauro, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto ed è finito contro il muretto di un’abitazione.

Nell’incidente è stato coinvolto anche un uomo di 72anni che in quel momento in bicicletta, percorreva quel tratto di strada. Per lui non si segnalano condizioni gravi, ed ora si trova all’ospedale Sant’Anna di Cona.

Per il centauro 36enne purtroppo, lo sbalzo dalla sella della moto è stato fatale. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 con ambulanza ed elisoccorso ma hanno potuto solo constatarne il decesso. Alla polizia locale il vaglio della dinamica dell’incidente mortale