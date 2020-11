“Informadacasa”: Coldiretti Giovani Impresa Ferrara parte da oggi alle 18,15 una serie di incontri via web per formarsi ed aggiornarsi

Coldiretti Giovani Impresa Ferrara lancia una serie di appuntamenti tematici che possono essere seguiti via internet da giovani e meno giovani. Si comincia oggi, lunedì 23 novembre con “Fidelizzazione e rapporti con il cliente”.

Ancora una volta ci troviamo a fare i conti con le restrizioni dovute alle misure di prevenzione dell’infezione da coronavirus, che ci sta impedendo le consuete relazioni e gli incontri nelle assemblee sul territorio.

Ma anche in questo scenario, che ci auguriamo possa a breve migliorare, i Giovani di Coldiretti lanciano la loro iniziativa per le prossime settimane, puntando a formazione ed informazione attraverso incontri virtuali che propongono alcuni temi di interesse per tutti gli imprenditori agricoli, giovani e meno giovani.

Sarà sufficiente essere in possesso di un PC o di un tablet o smartphone e di una linea internet per poter partecipare ai web in air tematici che prendono il via da oggi, lunedì 23 novembre, sulla fidelizzazione e rapporti con il cliente, anche sul versante social, a cura di Francesca Dondi responsabile per Ferrara di Campagna Amica.

Gli appuntamenti successivi sono in programma lunedì 30 novembre (accesso al credito e rapporti con le banche, a cura di Maria Luisa de Gregorio, referente di Agri Corporate Finance), mercoledì 9 dicembre (contributi e opportunità di investimento, a cura di Alessandra Mariotti, responsabile provinciale C.A.A. Coldiretti) e lunedì 14 dicembre (i nostri progetti di filiera, con Massimo Guizzardi – CAI, Stefano Corazza – SIS e Alessandro Visotti – direttore Coldiretti Ferrara).

Gli incontri inizieranno dalle 18,15 per tutte le serate in programma. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli interessati, fino al raggiungimento della capienza della stanza virtuale, previa telefonata al 335 5978521.