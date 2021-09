Iniziative di promozione alla lettura del Comune di Voghiera insieme alla cooperativa Le Pagine

Sabato pomeriggio 18 settembre nell’area verde pubblica di via IV Novembre a Gualdo, è iniziata la rassegna “LibriBambini”, organizzata dall’Amministrazione comunale di Voghiera insieme alla cooperativa Le Pagine.

Durante l’incontro d’avvio il sindaco Paolo Lupini, ha inaugurato la prima della diverse cassette dedicate alla scambio di libri (bookcrossing), distribuite anche in altre aree verdi del territorio comunale, con lo scopo di incentivare i bambini allo scambio e alla lettura di libri a loro dedicati.

Questa iniziativa si aggiunge alle tante altre rivolte all’infanzia che sono state realizzate in questi anni a cura dell’Amministrazione. Infatti il territorio con la presenza di numerosi parchi pubblici attrezzati, ciclabili sicure anche per i più piccoli, asilo nido e scuola materna, rappresenta un esempio virtuoso di comunità sensibile ai bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.

La rassegna prevede altri appuntamenti rivolti alle famiglie dedicati alla promozione della lettura dagli 0 ai 10 anni divisi in quattro cicli principali:

– Leggiamo all’aperto! Letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 6 anni.

La prima si è svolta sabato 8 settembre alle 16,00 nel parchetto di via IV Novembre, Gualdo – Voghiera

Prossimo appuntamento il 16 ottobre semmpre alle 16, 00 nel parchetto di via del Sandalo – Voghiera

– Per le feste…leggiamo? Letture ad alta voce e laboratorio a tema per bambini dai 6 ai 10 anni, nella Sala del Centro Civico adiacente la Biblioteca Comunale, via B. Buozzi 17 – Voghiera

30 ottobre ore 15,.30 – Uno spaventosissimo Halloween

11 dicembre ore 15,30 – Babbo Natale ti scrivo

– Incontri Nati Per Leggere, nella Sala del Centro Civico adiacente la Biblioteca Comunale, via B. Buozzi 17 – Voghiera

13 novembre ore 15,30-17,00 – Dialogano Lara Bonetti Operatrice NPL e Dott.ssa Monica Malventano Pediatra. Incontro riservato ai genitori.

20 novembre ore 16,00-17,30 – Incontro con letture per i genitori e i loro bambini. Fascia d’età 0-3

– Narr-azioni a cura di Antonella Antonellini, nella Sala del Centro Civico adiacente la Biblioteca Comunale, via B. Buozzi 17 – Voghiera

6 novembre ore 15,30 – Spizaldrila, spettacolo d’attore con musica. Fascia d’eta 0-99 anni. *In caso di bel tempo, lo spettacolo sarà realizzato all’aperto nel giardino adiacente l’ingresso della biblioteca.

27 novembre ore 15,30 – Il viaggio di Tartalenta, con laboratorio creativo. Fascia d’età 2-5 anni.

4 dicembre ore 15,30 – Gli gnomi e la nuvola. Fascia d’età 4-8 anni.

Per informazioni e prenotazioni: 0532 328542.